O acidente que mudou para sempre Adriano: «Depois de mais de trinta cirurgias acabei por ficar sem a perna»

Há 1h e 40min

No «Goucha», Adriano Neves descreve os eventos do dia em que sua vida mudou para sempre, vítima de um carro que o abalroou. Descreve o que sentiu ao acordar no hospital, fala das mais de 30 cirurgias ao longo de dez anos e porque no final a única solução foi remover a perna.