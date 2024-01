Há 2h e 44min

No «Dois às 10», ficamos a conhecer Alfredo Cavaco que num ato altruísta decidido, juntamente com a mulher, que iram fazer os testes para perceber se seriam compatíveis com o amigo João, com intenção de lhe doar um rim para pôr fim à hemodiálise que este fazia há quase 4 anos para sobreviver.