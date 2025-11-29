O amor não escolhe idades: A emocionante história de amor que termina com pedido de casamento na televisão

Há 1h e 37min

Em «Momento certo», Maria Manuela viveu a vida toda com uma doença que a limitou. Enfrentou dificuldades, passou por cirurgias e sofreu a perda do primeiro marido. Ficou viúva, sozinha com dois filhos, e acreditava que o amor não voltaria a bater-lhe à porta...Mas bateu... Na verdade, foi Maria Manuela que bateu à porta de Augusto quando foi com uma amiga dos dois, visitá-lo. Conheceram-se e até hoje nunca mais se largaram. Não casaram, mas estão juntos há 11 anos e são a prova que o amor não tem idade, e que, mesmo depois da dor, é sempre possível voltar a amar. Eles que o digam. Augusto pede Manuela em casamento.