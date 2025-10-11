O amor que salva: Carla doa um rim à irmã e dá-lhe uma nova oportunidade de viver

Há 50 min

Em «Momento Certo», Cada um de nós terá o seu propósito de

vida. Alguns chamam-lhe mesmo missão de vida. É o caso de Carla, que já está aqui comigo. E a missão de vida dela resume-se a: “salvar a irmã”. Cláudia herdou uma doença renal grave da parte

da mãe de ambas. E Carla, que desde nova soube que não carregava essa mutação genética, decidiu que tudo faria para ajudar a irmã. Rapidamente se prontificou para ser dadora renal. Cláudia

começou por recusar: jamais suportaria se alguma coisa lhe acontecesse. Mas Carla não deu hipótese. Deixou de fumar e lutou

muito para perder peso. Só assim ficaria apta para o transplante. E assim foi. No dia 20 de Setembro do ano passado entravam

juntas no hospital para dar início à nova vida de Cláudia. E combinaram que, a partir daí, todos os anos, naquela data

celebrariam a vida!