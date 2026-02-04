Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Momento Certo

O apelo de um pai que emocionou Portugal e trouxe a filha de volta! Pai e filha reencontram-se após 20 anos de distância

Há 1h e 42min
O apelo de um pai que emocionou Portugal e trouxe a filha de volta! Pai e filha reencontram-se após 20 anos de distância - TVI

Em «Momento certo», Alexandre vivia com uma ferida aberta: a saudade e o afastamento das duas filhas. Num apelo desesperado no programa "Momento Certo", ele abriu o coração e pediu o perdão de Alexandra, a filha que não abraçava há duas décadas.

A mensagem cruzou fronteiras e chegou a França, onde Alexandra vive. Ao ver as lágrimas e a vulnerabilidade do pai na televisão, ela sentiu que era o momento de deixar o passado para trás. Num gesto de coragem e amor, ela viajou para Portugal para uma surpresa inesquecível.

Momento Certo

06:26

O momento emocinante de um abraço que demorou 3 anos para acontecer

Momento certo
Há 1h e 35min
05:17

Aos 90 anos, Deolinda pensava que ia falar de costura, mas a surpresa foi outra!

Momento certo
Há 1h e 43min
08:06

Abandonada à nascença, Maria reencontra o pai 40 anos depois - «Porque não me vieste buscar?»

Momento certo
31 jan, 23:59
07:05

«A minha filha salvou-me»: Ficou tetraplégico após um mergulho e renasceu por Ariana

Momento certo
31 jan, 23:59
06:39

Fugiu da escravidão e da violência, mas perdeu a filha para a adoção - Quinze anos depois o desfecho de uma vida de sofrimento

Momento certo
31 jan, 23:59
