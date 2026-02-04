O apelo de um pai que emocionou Portugal e trouxe a filha de volta! Pai e filha reencontram-se após 20 anos de distância

Há 1h e 42min

Em «Momento certo», Alexandre vivia com uma ferida aberta: a saudade e o afastamento das duas filhas. Num apelo desesperado no programa "Momento Certo", ele abriu o coração e pediu o perdão de Alexandra, a filha que não abraçava há duas décadas.

A mensagem cruzou fronteiras e chegou a França, onde Alexandra vive. Ao ver as lágrimas e a vulnerabilidade do pai na televisão, ela sentiu que era o momento de deixar o passado para trás. Num gesto de coragem e amor, ela viajou para Portugal para uma surpresa inesquecível.