Há 1h e 24min

No programa Em Família da TVI, transmitido no sábado, 9 de novembro, o ator João Jesus, que integra o elenco da nova novela «A Fazenda», protagonizou um momento hilariante em direto. Com a música a acompanhar, João Jesus dançou kuduro, e surpreendeu tanto os apresentadores como os seus colegas atores.

Recorde-se que, a nova novela «A Fazenda», tem o seu lançamento marcado para o dia 25 de novembro.

Veja tudo, no vídeo em cima.