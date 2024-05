Há 1h e 23min

No «Goucha», recebemos o ator brasileiro Marcello Antony, que nos fala do seu projeto familiar. Com cinco filhos, dois deles adotivos, o ator mostra-se muito feliz. O ator conhecido das novelas brasileiras que trocou Brasil por Portugal, fala-nos do facto de não ter trabalhado na sua área. O ator mudou-se para cá há 6 anos e há 10 anos que não integra elenco de nenhuma novela.