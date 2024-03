O balanço das finalistas de «Big Brother - Desafio Final» - Veja a conversa completa

Há 2h e 53min

No «Dois às 10», recebemos as finalistas do «Big Brother - Desafio Final», Bárbara Parada, Ana Barbosa e Vina Ribeiro. As finalistas fazem um balanço da experiência. Surpreendemos Bárbara Parada com mensagens dos amigos. A finalista é muito elogiada por Cláudio Ramos pela sua maturidade perante as diferenças de idades que encontrou dentro da Casa. Conhecemos melhor Pilar, filha de Ana Barbosa. A finalista conta como geriu as saudades da filha e como a experiência mudou a sua maternidade. Conhecemos melhor o filho de Vina Ribeiro. A finalista conta como geriu as saudades do filho e do companheiro.