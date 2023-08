«O Bino não faz chantagem. O Bino diz as coisas como elas são»

Há 59 min

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) diz ao pai que Manuela (Inês Herédia) continua na Junta e que pode muito bem ajudá-lo no que ele precisar. Albino (Pedro Alves) acha que Manuela desajuda mais do que ajuda e insiste para que Carlos volte para a Junta. Carlos promete ir lá uma vez por semana para dar uma ajuda e acaba com a conversa. Albino não fica satisfeito e diz que ele se vai arrepender.