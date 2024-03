«O Bino não sabe o que é burla»

Há 16 min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves), Fernando (Manuel Marques) e Tomé (Pedro Teixeira) vêm a discutir estratégias para conseguirem sacar algum dinheiro a Corcovada (Maria do Céu Guerra), depois dela ter dito que queria comprovativos de todo o dinheiro gasto. Albino diz que conhece algumas formas de contornar a situação, como por exemplo: faturas falsas. Ficam todos a pensar no trabalho que vai dar e se valerá a pena. Albino tenta convencer os outros de que as condições de Corcovada não mudam nada e que apenas têm de planear melhor as coisas. Fernando e Tomé não estão assim tão certos disso. Fernando vê El Cacto (Luís Gaspar) e paralisa.