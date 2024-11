O cacau poró voltou a nascer

Há 46 min

Em «Cacau», Três anos depois, vemos Cacau a ajudar Marquinho a comer, tendo o menino já quatro anos. Regina (Christine Fernandes), Lucas e Guto (Vitor Britto) estão com a outra filha de Cacau e Tiago, que já tem dois anos e começa a dar os primeiros passos. Tiago chega com patuás iguais ao de Cacau para os filhos, Cacau sorri enternecida. Quim, Sal, Lola e Toni chegam do campo a mostrarem os primeiros cacaus-poró que voltaram a nascer. Guto liga para Anita (Catarina Nifo) a contar-lhe a novidade. Filó (Sofia Nicholson) sorri para Quim, que retribui pacificado.