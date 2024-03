O 'calvário' de Iara: Indemnização de 250 mil euros gasta pelos pais, dívidas para pagar e violência doméstica - A conversa na íntegra

14 mar, 17:36

Esta quinta-feira, dia 15 de março de 2024, conhecemos a história impressionante de Iara. Aos 6 anos foi queimada com óleo a ferver, resultado de um acidente num restaurante no Porto. Anos mais tarde, Iara quis reclamar a sua indemnização de 250 mil euros à mãe e ao padrasto, até que percebeu que esse dinheiro já não existia. Segundo a jovem, a quantia foi inteiramente gasta pelos pais, que a expulsaram de casa após um conflito com os mesmos. Agora, está em curso uma luta judicial: Iara acusa os pais de não só de a terem roubado como também de violência doméstica. Para além disso, Iara alega que ficou ainda com várias dívidas para pagar, que não são suas. A advogada Suzana Garcia, que comenta este mesmo caso, visto que a nossa convidada está em luta judicial com a mãe.