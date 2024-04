Há 1h e 56min

No Goucha, conhecemos a história de Cláudia Fraga, que enfrentou dois cancros em apenas 3 anos. Com dois filhos menores, Cláudia tentou enfrentar os mesmos com espírito positivo. Superou os dois diagnósticos e hoje ajuda outras mulheres doentes. Fala do seu projeto de como tenta educar pessoas sobre doenças oncológicas.