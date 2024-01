Há 55 min

Em «Festa é Festa», os jovens chegam a conversar sobre os casamentos. Discutem sobre qual das noivas era a mais bonita. Jorge (Manuel Melo) queixa-se da música. Manuela (Inês Herédia) acha que merece aplausos pelo trabalho que teve na coreografia das noivas. Fátima (Marta Andrino) e António (Luis Simões) acabam por brindar sozinhos, mas ainda estão chateados um com o outro. António aproxima-se de Fátima, determinado em fazer as pazes com ela.