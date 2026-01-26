O caso que está a dar que falar - Patrão processa genro por faltar ao trabalho para salvar o filho prematuro

Há 1h e 3min

Em «A Sentença», o que deveria ser um momento de celebração tornou-se um campo de batalha jurídico e familiar. Artur, um jovem trabalhador de origem humilde, vive um romance proibido com a filha de seu patrão, Santiago, um homem para quem o status social vale mais que os laços de sangue.

A tensão atinge o ápice quando o filho de Artur — e neto de Santiago — nasce prematuramente, lutando pela vida. Diante da urgência, Artur ausenta-se do trabalho em duas ocasiões críticas para doar sangue ao próprio filho. Em vez de compaixão, Santiago encontra o pretexto que buscava: movido pelo preconceito e pelo desprezo, o empresário rejeita publicamente o neto e decide processar o genro, exigindo uma indenização pelas faltas ao serviço.