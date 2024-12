O cenário mais mágico deste Natal está na Wonderland Lisboa

Há 46 min

No «Dois às 10», e que tal, no Dia Internacional do Voluntário ficarmos a conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela ADRA Seixal? Uma das muitas instituições apoiadas pela Missão Continente.

A Mónica Jardim está com quem nos pode contar tudo.

Em conversa com a Mónica Jardim, junto da ativação da Missão Continente no WonderlandLisboa, Susana Francisco, diretora de operações Continente Bom Dia, e Patrícia Silvestre, delegada da ADRA Seixal, explicam o significado da frase «Quando ajudamos, todos recebem mais», mote da campanha de Natal deste ano da Missão Continente.