O choque do diagnóstico - Patrícia: «Não estava preparada nem para o mundo da neonatologia [...] nem para a própria paralisia cerebral»

Há 2h e 30min

No «Dois às 10», Patrícia partilha a sua experiência com uma gravidez de gémeos que se tornou um desafio. Após 22 semanas, a gravidez tranquila transformou-se num pesadelo, culminando no nascimento prematuro dos bebés e no diagnóstico de paralisia cerebral do Rodrigo. Patrícia relata os desafios enfrentados, desde o internamento na neonatologia até as terapias e cuidados especiais que o filho requer.