O colégio está metido em problemas?: «Está lá fora uma inspetora»

Há 2h e 0min

Em «Queridos Papás», Angelina (Marisa Cruz) e Sílvia (Sara Prata) falam com as crianças sobre o novo animal de estimação. Zezé (Catarina Siqueira) avisa Angelina que uma inspetora quer falar com ela e saem. Angelina entra na sala com a inspectora e Beni partilha com todos que o namorado de Sílvia bateu no pai dela. A inspetora relembra que é incorreto o envolvimento entre professoras e pais das crianças. Zezé sorri, mazinha.