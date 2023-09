O concurso de mini talentos vai começar!

Há 44 min

Em «Queridos Papás», as crianças do Tartaruguinha preparam-se para o concurso. Tiago ensaia uns passos de dança para o seu número de imitar Fred Astaire. Vera teima com Xavier (Tiago Teotónio Pereira) querer fazer o seu número de cantar, apesar de estar doente. Beni (Luisa Guanilho) chega com Simão e Graça, com Simão a prometer à filha que o seu vestido de princesa vai chegar a tempo para o seu número. Graça passa todo o tempo a olhar desconfiada para Simão (Pedro Sousa).