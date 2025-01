O coração de João Ricardo bate cá fora por Márcia Soares?: «Como é um cavalheiro, ele levou-a a casa...»

Há 1h e 19min

No «Dois às 10», iniciamos o programa com a presença dos nossos comentadores Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz, que fazem o rescaldo da última gala do «Secret Story - Desafio Final». Comentámos a dinâmica entre os concorrentes João Ricardo, Joana Diniz e Joana Sobral. Cláudio Ramos recorda que João Ricardo lhe disse no confessionário que o seu coração «estava lá fora», e o nome Márcia Soares é atirado para a mesa. Cinha Jardim dá mais detalhes sobre esta ligação entre João Ricardo e Márcia Soares.