O descanso acabou: «Vamos voltar para a tortura!»

Hoje às 10:16

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) está possesso por Aida (Ana Guiomar) ir trabalhar no SPA, mas ela diz que não tem outro remédio, dado que eles não têm dinheiro para pagar a conta. Tomé diz que tem dinheiro, mas precisa de sair do hotel para o ir buscar e o Gerente não os deixa sair do hotel sem pagar. O Gerente liga para o quarto e manda-os trabalhar. As mulheres saem a reclamar e os homens entreolham-se sem saber o que dizer.