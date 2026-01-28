O desespero da mãe que teve de entregar os filhos - Maria do Carmo procura a filha que o destino lhe roubou

Há 2h e 11min

Em «Momento certo», conhecemos a história de Maria do Carmo que após o fim de um relacionamento, se viu jovem, sozinha e sem recursos para sustentar os seus quatro filhos pequenos. Num ato de desespero e amor, foi forçada a fazer o impossível: separar-se das crianças para garantir que elas sobrevivessem, distribuindo-as por diferentes locais.

Apesar da distância física, Maria nunca deixou de ser presente, visitando-os sempre que podia. Contudo, o destino impôs um golpe ainda mais duro quando uma das filhas, Lucínda, desapareceu sem deixar rasto.