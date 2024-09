O desespero de uma mãe que corre o risco de ficar a 400 quilómetros do filho - Veja a conversa completa

Há 3h e 44min

No «Dois às 10», O filho de Sofia Barreiros, com apenas sete anos, teve uma hemorragia cerebral, resultado da rutura de uma malformação arteriovenosa no tronco cerebral. Passados nove meses do acidente Mário está totalmente dependente de terceiros para atividade do seu dia a dia e continua com internamento social, por não ter condições habitacionais para ter o filho em casa. No dia 17 deste mês, foi dito a Sofia que ou leva o filho para casa ou ele vai para uma instituição a 400km da morada atual. Neste momento, Sofia apenas tem um objetivo: ter uma casa com condições para levar o filho para casa.