O desespero Manuel nas buscas pela mulher desaparecida num hospital há mais de um mês: «Não espero o melhor»

Há 1h e 20min

No «Goucha», acompanhamos a vigília noturna por Avelina Ferreira onde ouvimos o testemunho do marido Manuel. Susana Ferreira, filha da desaparecida, fala da demência que afeta a mãe e como cada vez menos a família tem esperança de a encontrar com vida.