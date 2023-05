«O dinheiro que o Pedro me ofereceu é mais do que suficiente para ir para qualquer parte do mundo»

Ontem às 23:29

Em «Para Sempre», Elias (António Capelo) está revoltado pela forma como Pedro (Diogo Morgado) tratou Antónia (Marina Mota), ela diz que com o dinheiro de Pedro pode fugir porque já se sente a sufocar com as ameaças de Tibério. Elias diz que depois pode ir ter com ela e apoia-a na sua decisão.