Há 1h e 53min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Lily Marques, que aos 29 anos foi diagnosticada com uma doença grave. Jovem saudável ficou tetraplégica de um dia para o outro. A nossa convidada fala-nos da doença rara que lhe foi diagnosticada e do pior momento para si: deixar de poder respirar sozinha. Lily passou mais de um mês internada nos cuidados intensivos.