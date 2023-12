O filho de Conceição está a morrer ao poucos devido a doença rara: «Já não consegue comer normalmente»

Há 59 min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho emocionado de Conceição Tavares e do marido que falam do estado de saúde do filho. Tiago foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne aos dois anos e atualmente já é completamente dependente dos pais, estando aos poucos a perder o controlo dos músculos.