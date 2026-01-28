O filho que salvou a mãe: Perdeu o filho de 5 anos enquanto carregava outro de 5 meses no ventre

No «Momento Certo», Paula vivia a plenitude da felicidade familiar: estava grávida de cinco meses do seu segundo filho e via o seu primogénito, de apenas cinco anos, crescer saudável. No entanto, um dia comum transformou-se num pesadelo quando o filho mais velho morreu de forma trágica após uma simples queda de bicicleta.
Ao nascer, Hugo não trouxe apenas alegria; ele devolveu a Paula a vontade de viver. Foi ele o pilar que a impediu de desistir e que a ensinou a caminhar novamente entre a saudade e o amor.
Paula abre o coração para mostrar que, mesmo perante as marcas que nunca cicatrizam, é possível encontrar uma luz que nos obriga a continuar.