Hoje às 10:46

No «Dois às 10», falamos da mudança radical da cantora que depois de nos ter habituado ao seu cabelo azul durante quase 30 anos, Wanda Stuart decidiu mudar de look e rapidamente ficou no centro das atenções. A artista pintou o cabelo de "loiro gelo irisado" e ficou feliz com o resultado, como deu para perceber através das publicações que fez na sua página de Instagram.