Há 2h e 28min

No «Dois às 10», Ana Lopes recorda como o gato Picasso entrou na sua vida e como este trouxe tranquilidade à sua rotina. O Picasso faz parte da sua família, com ele tive oportunidade de descobrir o que era uma história de amor incondicional. Ele provavelmente não sabe, mas salvou-a. Com Picasso a Ana ultrapassou um burnout e voltou a aprender a colocar limites.