Há 42 min

Em «Festa é Festa», estão todos à espera do grupo que afinal não morreu e está de volta à aldeia. O autocarro surge e todos festejam. Pais e filhos abraçam-se e choram emocionados e cheios de saudades. Todos festejam o regresso do grupo. Josefa (Rita Salema) não tem ninguém que a abrace, mas ao longe Delfim (António Melo) sorri-lhe. Fica um silêncio enorme quando o casal de indígenas sai do autocarro.