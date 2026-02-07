Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
O "impossível" aconteceu: Afonso doou um rim à mulher após diagnóstico de incompatibilidade e salvou-lhe a vida

Há 55 min
Durante três décadas, Ana travou uma batalha silenciosa contra uma doença renal hereditária. Quando o seu corpo finalmente atingiu o limite e a hemodiálise se tornou a única forma de sobrevivência, a procura por um dador parecia uma missão impossível. O cenário tornou-se ainda mais desolador quando os testes confirmaram que o marido, Afonso, era incompatível.

Contudo, onde a medicina tradicional via um obstáculo, o amor de Afonso viu uma oportunidade. Através de um tratamento inovador no Hospital de São João, o casal desafiou as probabilidades. Num gesto de entrega absoluta, Afonso doou um rim à mulher, provando que não há barreiras biológicas que o amor não consiga cruzar. Hoje, Ana não celebra apenas a saúde recuperada, mas o facto de carregar em si uma parte do homem que escolheu para a vida toda. Uma história de coragem que redefine o significado de "na saúde e na doença".

03:18

