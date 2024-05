«O Improvável» - Francisco Monteiro o miúdo rebelde que se tornou um vencedor

Há 2h e 32min

No «Dois às 10», Francisco Monteiro foi sem dúvida um dos melhores jogadores de sempre de um Reality Show. Protagonista desde que entrou na aventura do «Big Brother» até sair. Zaza, como é conhecido, foi destemido um concorrente difícil de ler e imprevisível! Capaz de tudo para ir longe no jogo. Curioso desde criança, o percurso de Francisco foi marcado pelos conflitos com a família, a comparação com o irmão, a depressão, as aventuras no Dubai, os amores proibidos. De tudo, Francisco colheu aprendizagens e abriu-lhe as portas para ser quem sempre quis ser. «O Improvável» é o título do livro de Francisco Monteiro, o miúdo rebelde que se tornou um vencedor.