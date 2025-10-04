O inesperado aconteceu! Sónia fica a conhecer dois irmãos... e há um terceiro que nenhum deles conhecia!

Há 1h e 37min

Sónia tem 45 anos e vive com uma pergunta por responder desde que se conhece: quem é o seu pai? Em criança, era a única na escola que não sabia sequer o nome do progenitor, algo que a marcou profundamente e a fez sentir-se inferior aos colegas.

Guarda na memória um episódio que nunca esqueceu. Durante uma festa na zona de Guimarães, uma vizinha apontou-lhe um homem, acompanhado por dois meninos, e disse: «Aquele é o teu pai». Sónia correu na sua direção, mas acabou por paralisar, bloqueada pelo medo da rejeição. Era apenas uma criança, mas o trauma ficou.

Hoje, tudo muda! Sónia é surpreendida por dois irmãos da parte do pai, em estúdio... mas não fica por aqui! Os três ficam a saber também que há mais um irmão mais velho que está presente no Momento Certo!

Momento Certo é o novo programa das tardes de sábado da TVI, onde cada história é um convite à emoção. Ao longo de cada episódio, os convidados juntam-se a João Patrício e enfrentam momentos intensos e inesquecíveis, seja para viver o reencontro mais esperado, pedir desculpa após anos de silêncio, homenagear alguém especial ou simplesmente dizer “obrigado”.

Entre lágrimas e sorrisos, o programa celebra os laços humanos e mostra que, no fim, o que realmente nos une é a capacidade de amar e ser amados. Uma viagem emocional que promete tocar o coração dos portugueses, em direto e com verdade.