O lado feio da fama! Rita Pereira admite 'policiar-se': «Tudo o que eu digo está a ser analisado por quem não gosta de mim»

Há 1h e 57min

No «Goucha», a atriz Rita Pereira fala-nos do facto de ter ganho «defesas» pelo facto de ter uma profissão com notoriedade e visibilidade pública, e explica-nos o que entende por o «lado feio da televisão». A atriz diz que está constantemente a policiar-se porque tudo o que possa dizer ou fazer será usado para falar de si, e muitas vezes, são coisas retiradas do seu devido contexto.