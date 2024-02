Hoje às 18:45

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Iva Domingues marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A apresentadora escolheu um vestido vermelho com uma parte esvoaçante. Para completar o look, Iva optou por apanhar o cabelo e por usar uns brincos discretos e dois anéis que saltaram à vista de todos.