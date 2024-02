O look que deu que falar! Rita Pereira sobre a aposta no vestido de ganga: «Este é um momento sonhado pelo público»

Há 2h e 25min

No «Goucha», a atriz Rita Pereira fala-nos do visual em ganga que levou ao aniversário da TVI, no passado dia 18 de fevereiro. Um look que deu muito que falar, pois a atriz apostou numa roupa e chapéu em ganga. A nossa convidada fala-nos dessa escolha e do «privilégio» que sente em fazer parte deste mundo e da magia da televisão, apontando que mais do que os prémios, o público «quer ver as roupas».