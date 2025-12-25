TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
O Lugar dos Sonhos - 25 de dezembro de 2025
Ontem às 23:00
Mais Vistos
Jornalista da TVI passou o Natal sozinho na Ucrânia. Sandra Felgueiras emocionou-se e acabou por se apaixonar
Dois às 10
24 dez, 15:03
1
História de amor de Sandra Felgueiras
Dois às 10
24 dez, 14:46
2
Havia um quarto na casa dos meus avós onde nunca pude entrar: «Só muitos anos depois descobri porquê»
V+ TVI
Ontem às 09:23
3
Próximos de Zé, Dylan e Rui acreditam que Liliana vai ficar em 'choque' quando sair: «Não está à espera, de todo»
Dois às 10
Ontem às 12:36
4
03:15
Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»
Secret Story
Ontem às 23:44
5
Zé e Liliana do Secret Story
Dois às 10
6 out, 08:46
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais
Secret Story
23 dez, 11:36
Vera com agenda cheia para 2026. Além das presenças, há um segredo bem guardado
Dois às 10
Ontem às 12:29
Trufas de rabanadas: a receita de Natal de Pedro Benevides que toda a família adora
V+ TVI
23 dez, 12:56
Vera revela conversa privada com Dylan e expõe algo que não podia ficar por fazer
Dois às 10
Ontem às 12:20
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
23 dez, 10:43
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família
Secret Story
23 dez, 10:54
TVI PLAYER
Houve conversa entre Dylan e Vera: eles contam tudo pela primeira vez
Dois às 10
Ontem às 12:39
Marisa lança farpa a Pedro Jorge: «Devias estar a ver a foto dos teus filhos»
Secret Story
Hoje às 00:20
Secret Story - Especial de Natal - 25 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»
Secret Story
Ontem às 19:54
Após ver imagens, Marisa mostra-se pensativa em relação à família: «Eu disse para não cortarem o cabelo à garota»
Secret Story
Ontem às 23:53
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”
Secret Story
Ontem às 21:56
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Terra Forte- Cobra ameaça Maria de Fátima: «Você vai descobrir um César que não conhece»
Terra Forte
Há 25 min
Mariana - 26 de dezembro de 2025
Mariana
Hoje às 01:15
Terra Forte- Maria de Fátima cede a Sammy: «Se me estiveres a mentir, eu mato-te»
Terra Forte
Ontem às 23:05
Terra Forte: Toda a verdade sobre o falso acidente de Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:04
Terra Forte- Maria de Fátima está decidida: «Quero o divórcio»
Terra Forte
Ontem às 23:03
Terra Forte- Jennifer está rendida a Vivi: «É um exemplo de mãe, de determinação»
Terra Forte
Ontem às 23:02
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela
Novelas
24 dez, 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim
Novelas
24 dez, 10:35
Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»
Novelas
24 dez, 11:29
Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»
Novelas
24 dez, 11:07
Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol
Novelas
24 dez, 10:46
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?
Novelas
24 dez, 10:03