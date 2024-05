O melhor e o pior de ser mãe - Demos aos mais pequenos a oportunidade de fazerem perguntas às mães

Há 2h e 19min

No «Dois às 10», mergulhamos num momento de pura conexão entre mães e filhos, onde a ternura e a sinceridade das crianças, com idades entre os 6 e os 10 anos, tocam o coração. Esta é uma homenagem antecipada ao Dia da Mãe, que celebraremos com todo o amor no próximo domingo, dia 5 de maio. As mães respondem com o coração às perguntas dos seus pequenos, revelando a beleza dos sentimentos maternos, onde o amor é a força que tudo une. Através de questões como «É difícil ser mãe?» ou «O que sentes quando me abraças?», exploramos os altos e baixos da maternidade. Cada lágrima e cada sorriso nos rostos das mães e filhos é um testemunho da intensidade desse vínculo inquebrável. Carina não consegue conter a emoção quando fala do pai que partiu há cerca de um ano, ou quando Sofia partilha a saudade do irmão. Concluímos esta primeira parte da reportagem com uma pergunta que ecoa na alma: já ficaste triste comigo?