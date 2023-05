«O meu filho é uma bomba relógio, a qualquer momento o coração pode parar»

Ontem às 12:16

No «Dois às 10», conhecemos a história de Cristiana Silva e Roberto Pereira. Ambos tinham o sonho de ser pais e concretizaram-no há 10 meses com o nascimento dos gémeos Rodrigo e Leonor Yasmin. Mas a vida trocou-lhes as voltas quando, logo após o parto, Rodrigo começou a dar sinais de que algo não estava bem.