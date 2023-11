Há 40 min

Em «Queridos Papás», Alice (Mafalda Marafusta) repreende Xavier (Tiago Teotónio Pereira) por se andar a fazer de vítima quando no fim já andou com várias mulheres desde que se separaram. Alice pensa preocupada para onde pode ir viver agora que Roberto perdeu o dinheiro para lhe dar, com Xavier a dizer que ela pode regressar a casa.