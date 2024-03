«O meu pai foi condenado a 25 anos de prisão»

Há 57 min

Em «Cacau», Pipa (Sílvia Chiola) admite a Valdemar (Vitor Hugo) agradar-lhe a ideia de fugir com Heitor (Adriano Toloza) e recomeçar a sua vida longe dali com ele. Valdemar questiona-a se isso significa que ela não gosta de Tiago (José Condessa), com Pipa a acabar por confessar que o seu namoro com ele tem um interesse secreto por trás, contando-lhe que Salomão (Paulo Pires) meteu o seu pai injustamente na prisão, querendo usar Tiago para o atingir.