«O meu pai pode ter uma amante!»

Há 2h e 28min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) mostra a Camila (Ana Varela) as cartas de amor que descobriu de Teodoro (Nuno Homem de Sá) com Elvira, dizendo-lhe que vai fazer com que o pai confesse que tinha uma amante.