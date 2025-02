Há 40 min

No Goucha, conversamos com Sara Prata, atriz e jurada do Funtástico. O desejo de ser atriz surgiu ainda na adolescência e levou-a a tomar uma decisão ousada: estudar na Escola Profissional de Teatro de Cascais. “Foi um grande desafio viver sozinha, longe da família, mas os meus pais sempre apoiaram as minhas decisões”, partilha.