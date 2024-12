O momento em que Tony muda o seu apelido

Há 27 min

Na minissérie «Tony», Tony (Carlos Félix) está a conversar com o seu produtor francês, e revela que se despediu do seu trabalho para se dedicar inteiramente à música. O produtor mostra-se preocupado com o cantor, mas este rapidamente resolve a questão ao dizer que precisa mesmo de gravar um disco a solo. Com essa ideia em mente, o produtor de Tony deixa-lhe um conselho, para que este deixe a marca de 'cantor imigrante', de forma a ter um 'apelo universal'. Depois, o produtor musical de Tony diz que este deve mudar de apelido, pois 'Tony Antunes' não irá funcionar, e o apelido 'Carreira' surge.