Momento Certo

O momento emocionante de um abraço que demorou 3 anos para acontecer

Ontem às 18:46
O momento emocionante de um abraço que demorou 3 anos para acontecer - TVI

Em «Momento certo», Leonanda vive em Portugal e carrega consigo a saudade de quem atravessou o oceano em busca de uma nova vida. Há três anos longe de casa, ela construiu uma nova rotina, mas o vazio da ausência da família permanecia presente.

O que ela não imaginava é que o destino — e uma colaboração entre sua família brasileira e a família que a "adotou" em terras portuguesas — preparava um momento inesquecível. Em uma surpresa cuidadosamente planejada para o "Momento Certo", Leonanda foi atraída para o que acreditava ser uma situação comum, sem suspeitar que sua mãe e sua irmã já haviam desembarcado do Brasil.

O reencontro, marcado por lágrimas e o tão esperado abraço, celebra não apenas o fim da distância física, mas a união entre as duas famílias que agora fazem parte da vida de Leonanda: a de sangue, que veio de longe, e a de coração, que a acolheu em Portugal.

