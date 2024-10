O novo livro de José Rodrigues dos Santos coloca a questão: «E se Donald Trump é um agente da Rússia?»

Há 54 min

José Rodrigues dos Santos, aos 60 anos, é um dos mais reconhecidos jornalistas e escritores em Portugal, consolidando uma presença marcante tanto na literatura como na comunicação. Nascido em 1964, em Moçambique, José viveu uma infância marcada pela diversidade cultural entre África e Macau. O seu percurso profissional iniciou-se ainda jovem, e, hoje, com mais de duas décadas como escritor e quatro no jornalismo, é o autor mais vendido no país e uma presença assídua na RTP, onde se tornou num rosto incontornável dos telejornais.