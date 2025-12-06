O padrasto que se torna pai: A história emocionante de Alfredo e suas filhas

Há 1h e 27min

No «Momento Certo», conhecemos a histórias de Orlanda e Alfredo, um exemplo da importância de um bom pai na formação de uma família.

Após o divórcio, Orlanda estava sozinha com suas duas filhas pequenas, Diana e Marta. Ao conhecer Alfredo, ela rapidamente percebeu que ele seria um bom pai, pois ele demonstrava um entusiasmo genuíno e um carinho meigo sempre que ela falava das filhas, algo que contrastava com o seu casamento anterior.

Orlanda formou uma nova família com Alfredo, considerando-o "o melhor que lhe aconteceu", descrevendo-o como bom companheiro, bom genro, mas, acima de tudo, um bom pai para suas filhas.

O amor de Alfredo foi tão grande que Diana e Marta, rapidamente, pararam de o chamar de "padrasto" e passaram a tratá-lo por "pai".