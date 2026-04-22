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Momento Certo

O pai partiu, mas deixou um tesouro: O momento em que duas irmãs encontram a família perdida

Há 50 min
O pai partiu, mas deixou um tesouro: O momento em que duas irmãs encontram a família perdida - TVI

No «Momento Certo», separadas do pai e de uma parte da sua identidade aos 10 anos, as irmãs Paula e Fátima cresceram em Angola com apenas uma fotografia e uma certeza: tinham três irmãos em Portugal que nunca conheceram. Após décadas de distância e o luto pelo pai, a vinda para Portugal transformou o impossível em realidade. O que era um sonho guardado por anos culminou numa surpresa avassaladora: o fim da espera e o abraço há muito adiado com os irmãos, que as esperavam nos bastidores para reescrever a história da família.

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