Ontem às 17:33

No «Goucha», Iasmim Lira reve imagens da sua «curva da vida» e recorda os maus-tratos psicológicos que sofreu a viver com avó materna. Admite que este trauma foi a principal razão que a levaram a uma depressão e que chegou mesmo a desejar acabar com a própria vida.

A ex-concorrente do «Big Brother» fala do seu desejo de um «mundo cor-de-rosa» e recorda a infância no Brasil

